Dalla Spagna: il Siviglia ha scelto Muriel per sostituire Vietto

Rimane molto caldo l’asse Siviglia-Genova. Secondo quanto riportato da “Estadio Deportivo” infatti, il Siviglia avrebbe individuato in Luis Muriel il giocatore perfetto con il quale sostituire Luciano Vietto. Gli spagnoli non sarebbero infatti disposti a spendere i 20 milioni richiesti dall’Atletico Madrid per rilevare il prestito del giocatore, preferendo investire i propri capitali nell’acquisto del blucerchiato Muriel. Il colombiano è legato alla Sampdoria da una clausola da 28 milioni, clausola che il Siviglia sarebbe disposto a pagare pur di portare l’attaccante in Liga. Fuori Vietto, dentro Muriel. Ecco il piano estivo del Siviglia.