Dalla Spagna: la Samp cerca lo sgambetto al Barça per Mina

Eliminato con il suo Palmeires dalla Coppa Libertadores per mano del Barcelona SC, per Yerry Mina è tempo di pensare al futuro. Da tempo promesso sposo del Barcellona, il colombiano in queste ore starebbe valutando l’ipotesi Sampdoria, club interessato a portarlo in Italia. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, i Blaugrana hanno già un accordo con il Palmeiras, sulla base di un’offerta da 12 milioni di euro, accordo che potrebbe però saltare per colpa della Samp. Come raccontato dal quotidiano catalano, i Blucerchiati avrebbero inviato a San Paolo un emissario per trattare con il club brasiliano e nelle ultime ore avrebbero anche intensificato i contatti con lo zio, nonché procuratore di Mina, per convincerlo a portare il nipote in Serie A. La Samp sarebbe pronta ad offrire più soldi del Barcellona per arrivare al giocatore ma soprattutto maggiori possibilità per il difensore del Palmeiras di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella rosa di Giampaolo. Si attendono sviluppi…