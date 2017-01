Dalla Spagna: Samp, Alvarez verso il Celta Vigo

Ricky Alvarez parrebbe essere in uscita dalla Sampdoria. Secondo i colleghi del Faro de Vigo, giornale che segue le vicende del Celta Vigo, il club galiziano avrebbe pronta un’offerta intorno ai 4 milioni di euro per convincere i blucerchiati a lasciarlo partire. Inoltre i colleghi iberici sostengono che l’argentino ex Inter avrebbe già rifiutato una prima proposta di ingaggio considerandola economicamente bassa, e sarebbe in attesa di un rilancio degli spagnoli. Il matrimonio tra la squadra di Genova e ‘Ricky Maravilla’ potrebbe terminare entro la fine del mese.