Dalla Spagna: Samp, il Real Madrid punta Muriel

Il Real Madrid parrebbe aver accantonato l’idea Dybala, ritenuto troppo costoso per le casse del club, e potrebbe virare su Luis Muriel. Il colombiano della Sampdoria ha recentemente ammesso che diverse big italiane lo seguono, e ora le pretendenti potrebbero arricchirsi di nuove protagoniste. Secondo quanto riportato da Diario Gol infatti, i Blancos starebbero pensando proprio a lui per andare a rimpiazzare il suo connazionale James Rodriguez, praticamente certo di lasciare Madrid in cerca di fortuna in un nuovo club. L’attaccante blucerchiato ha un contratto che lo lega al club genovese sino al 2019 che include una clausola rescissoria intorno ai 28 milioni di euro.