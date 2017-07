Dalla Spagna: Siviglia – Muriel è fatta! 22 milioni di euro alla Samp

Dopo aver ufficialmente concluso l’arrivo di Ever Banega dall’Inter, il Siviglia sembra aver chiuso un altro importante accordo con un calciatore di Serie A. Secondo “Estadio Deportivo”, infatti, sembra esser stato trovato l’accordo tra la Sampdoria e gli andalusi per l’attaccante Luis Muriel, che lascerà l’Italia dopo sei anni per tornare in Spagna, doveva aveva già giocato per il Granada nel 2010/2011. Per il ventiseienne colombiano i “Sevillistas” verseranno 22 milioni di euro, bonus compresi, nelle casse della società di Ferrero. Sembra quindi essere stata beffata la Lazio che, nelle scorse settimane, aveva sondato il terreno per il trasferimento in biancoceleste del giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Udinese.