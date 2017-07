Dalla Turchia: duello Fiorentina-Benfica per Gumus. Samp pronta a inserirsi?

Duello Fiorentina-Benfica per Sinan Gumus. Secondo quanto riportato dal portale turco “GamaSpor” i Viola avrebbero presentato al Galatasaray un’offerta da 5 milioni di euro per l’attaccante di origini tedesche, fiduciosi di poter convincere il giocatore a provare l’avventura italiana la prossima stagione. Secondo “A’Bola” però l’attaccante turco preferirebbe vestire la maglia del Benfica, altro club sulle sue tracce, ma non è da sottovalutare nemmeno l’ipotesi Sampdoria, pronta a beffare sia i lusitani che il club toscano.