Dall’Inghilterra: Samp, l’agente di Schick parla con Tottenham e Arsenal

Quest’anno nella rosa della Sampdoria si sono distinti molti talenti, fra cui vi è Patrick Schick. Nonostante la giovane età, il ventunenne, attualmente legato ai blucerchiati da una clausola rescissoria di 21 milioni, avrebbe attirato su di sé l’interesse di Tottenham e Arsenal. Secondo i colleghi del The sun, Pavel Paska, l’agente del ragazzo, si sarebbe incontrato a Londra con i rappresentanti di Spurs e Gunners per discutere un possibile approdo in Inghilterra del giovane. L’inter, che si era precedentemente interessata al giocatore, avrebbe ora due nuove potenziali rivali all’asta per accaparrarsi Schick.