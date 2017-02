Dall’Inghitlerra: Samp, ti ricordi Obiang? E’ nel mirino del Liverpool

Il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe messo nel mirino Pedro Obiang, ex centrocampista della Sampdoria ora al West Ham. I Reds vorrebbero rafforzare la propria mediana in vista della prossima stagione, e starebbero seguendo con attenzione lo spagnolo degli Hammers prima di sferrare un’offensiva durante la sessione di mercato estiva. Secondo i colleghi del Sun, il tecnico tedesco di Anfield sarebbe rimasto impressionato dalle prestazioni del classe ’92. Per averlo la squadra di Liverpool dovrebbe elargire una cifra intorno ai 23 milioni di euro ai londinesi di Bilic, che, per cautelarsi, starebbe pensando di rinnovargli il contratto.