Kick off del mercato: Samp in pressing per Santon. Su Andreolli…

E’ il primo giorno del mercato invernale e la Samp non si ferma a Berezynsky, acquistato per 2 milioni dal Legia Varsavia. Ferrero si muove per il duo Santon-Andreolli dell’Inter. Il terzino potrebbe arrivare in prestito con riscatto obbligatorio, mentre il centrale prima dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza coi nerazzurri (poi arriverebbe in prestito). Sempre in attesa di chiudere lo scambio Pedro Pereira-Djuricic col Benfica.