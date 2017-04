La Samp vuole fare shopping all’Entella: nel mirino Mota e Zaniolo

La Sampdoria intende rinforzarsi con giovani di qualità. La dirigenza blucerchiata ha messo nel mirino il centrocampista Nicolò Zaniolo (classe 1999) e l’attaccante brasiliano Dany Mota (classe 1998), gioiellini della Primavera dell’Entella che contende alla Roma campione d’Italia in carica la Tim Cup di categoria. Ieri sera l’avvocato Romei era a Chiavari per imbastire i primi contatti in vista del mercato estivo. Complici gli ottimi rrapporti tra i due club, la Samp punta a giocare d’anticipo per superare la concorrenza delle big nostrane.