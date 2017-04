L’Atletico Madrid a Inter-Samp: fari puntati su Brozovic, Schick e Torreira

Non è passata inosservata la presenza questa sera a San Siro, in occasione di Inter-Sampdoria, di Luis Rodriguez Ardila. Il capo-scouting dell’Atletico Madrid era spettatore interessato della sfida in vista del mercato estivo. L’interista Marcelo Brozovic è un vecchio pallino dei dirigenti dei Colchoneros, ma la clausola rescissoria fissata a 50 milioni viene ritenuta al momento troppo elevata. Fari puntati così sui gioiellini di casa Samp, in particolare sull’attaccante Patrick Schick (in gol) e sul regista Lucas Torreira. Due talenti in rampa di lancio e per i quali anche da Madrid sono pronti a entrare in azione…