Lavori in corso: Samp, in attacco all-in su Zapata. Tonelli nome caldo per la difesa

Dopo la vittoria interna per 2-1 sul Benevento nella prima giornata di campionato, la Samp torna a pensare al mercato in entrata, desiderosa di affiancare al sempre verde Quagliarella (doppietta per lui contro i campani) un nuovo centravanti. Oltre alla punta, i Blucerchiati pensano però anche alla difesa…

DIFESA: Per quanto riguarda il reparto arretrato la Samp sta lavorando in queste ore su due fronti. Il centrale tanto voluto dai liguri porta il nome di Lorenzo Tonelli, per il quale nelle ultime ore i Blucerchiati hanno provato ad accelerare la trattativa con il Napoli. Il giocatore interessa però molto anche al Chievo Verona, altra società alla ricerca di un rinforzo in difesa. Per quanto riguarda le corsie laterali il primo obiettivo in casa Samp è invece il francese Vincent Laurini, attualmente all’Empoli, per il cui arrivo serve però prima un’uscita. Si valuta infatti la cessione di Praet al Newcastle.

ATTACCO: Nonostante un Quagliarella già così in palla alla prima giornata, non tramonta in casa Samp l’idea di arrivare a un nuovo centravanti. Mollata la pista Inglese, considerato incedibile dal Chievo, Ferrero ha deciso di mettere sul piatto un’offerta da 14 milioni per convincere il Napoli a lasciar partire Duvan Zapata direzione Genova. In Liguria sono fiduciosi di poter chiudere con successo la trattativa per il colombiano nei prossimi giorni.