Lavori in corso: Samp, pazza idea Bacca per l’attacco anche se il sogno rimane Vietto. In difesa…

Dalla difesa all’attacco, in casa Sampdoria sono molte le piste che la coppia Pradè-Osti stanno valutando in questo momento. Nel reparto arretrato le cessioni consentirebbero alla Samp di accelerare nel mercato in entrata mentre in attacco al momento i Blucerchiati vivono di sogni, pronti ad affondare il colpo per regalare a Giampaolo la punta richiesta dopo la partenza di Muriel.

DIFESA: Come detto a sbloccare il mercato in entrata potrebbero essere le cessioni. Qualora Bereszynski dovesse lasciare Genova, si aprirebbe la casella dell’esterno dove il d.s. Osti sta trattando con l’Empoli per Vincent Laurini. Al momento è tramontata la pista che portava all’interista Santon mentre a lasciare la Samp potrebbe essere un altro ex nerazzurro. Dodò piace infatti molto al Nizza e al Nantes di Claudio Ranieri, oltre al solito Bordeaux, da tempo sulle tracce del brasiliano.

ATTACCO: Pista nuova per quanto riguarda la punta. In queste ore Pradè e Osti stanno valutando l’ipotesi Carlos Bacca, giocatore che potrebbe portare esperienza e gol in casa Samp ma i cui costi al momento appaiono proibitivi, a meno che i Blucerchiati non dovessero trovare una soluzione con il Milan, desideroso di cedere il colombiano a titolo definitivo. Oltre a Bacca, i liguri stanno valutando altre punte che possano adattarsi al gioco di Giampaolo. Il primo nome della lista è quello di Duvan Zapata, in uscita dal Napoli. Il colombiano piace molto anche alla Fiorentina e il suo acquisto potrebbe essere una pista praticabile anche last minute. A lasciare Napoli insieme a Zapata potrebbe essere anche Leonardo Pavoletti, alla ricerca di un rilancio dopo le tante panchine nel club campano. L’ex genoano non rientra infatti nei piani di Sarri. Il vero sogno in attacco rimane però il Colchonero Vietto. Trattare con l’Atletico Madrid non è facile, visto il blocco del mercato imposto dalla Fifa agli spagnoli fino a gennaio, ma la Samp non sembra disposta a mollare il colpo. In uscita si lavora invece alla cessione di Ricky Alvarez, a un passo dalla firma con il Nantes di Ranieri.