Lavori in corso: Samp, si insiste per Tonelli. In attacco continua la trattativa per Zapata…

Continua la doppia trattativa con il Napoli per Zapata e Tonelli. In uscita si lavora alla partenza di Dodò mentre Giampaolo aspetta l’arrivo di un esterno.

DIFESA: Scatto da parte dei Blucerchiati sul fronte Tonelli. In giornata gli uomini di mercato della Samp hanno intensificato i contatti con l’agente del difensore azzurro, determinati a battere la concorrenza del Chievo Verona. In uscita si lavora alla cessione di Dodò, detinazione Nizza. In caso di partenza di un esterno, Giampaolo è pronto ad accogliere a braccia aperte Laurini, terzino dell’Empoli che molto piace in casa Samp.

ATTACCO: Per quanto riguarda il reparto avanzato continua la trattativa con il Napoli per Duvan Zapata. La Samp ha messo sul piatto 14 milioni e ora aspetta una risposta da parte del club azzurro. I partenopei sembrano però orientati a chiedere 20 milioni per concedere alla Samp di portare l’attaccante colombiano lontano da Napoli.