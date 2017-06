Le genovesi attive: Samp tra Ilicic e Widmer. Preziosi su Romero

Pende verso l’est Europa il mirino delle formazioni genovesi. Summit tra Ferrero e Corvino per lo sloveno Ilicic (Fiorentina) alla Samp: si può chiudere per 4,5 milioni (più 500 mila di bonus). Va avanti con l’Inter la trattativa per Caprari (c’è la concorrenza di Sassuolo e Atalanta), a destra piace Widmer (Udinese) a sinistra c’è l’idea Murru (Cagliari). I cugini del Genoa insistono per l’esterno destro macedone Ristovski (Rijeka) e seguono il centrocampista argentino Romero (Belgrano).