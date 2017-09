Milan, dalla Spagna assalto a Trigueros come alternativa a Kessié

Il Milan necessita di un vice Kessié. Questo è quanto è emerso dopo la seconda sconfitta in campionato contro la Sampdoria. Pertanto, secondo quanto riportato da “Fichajes.com”, il club rossonero sarebbe sulle tracce di Manu Trigueros, centrocampista venticinquenne cresciuto nelle giovanili del Barcellona ed oggi di proprietà del Villareal. Il calciatore, natio di Toledo, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro che però non spaventerebbe le mire di Fassone e Mirabelli che stanno già lavorando per rinforzare la rosa dei meneghini in vista del mercato di gennaio.