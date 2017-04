Parla l’agente di Torreira: “Roma e Siviglia lo vogliono, servono 15 milioni…”

Interrogato da “Radio 890” circa il futuro del suo assistito, Pablo Betancur, agente di Lucas Torreira ha così risposto: “Non ho dubbi che Lucas sarà molto richiesto nel mercato estivo. Roma e Siviglia lo stanno seguendo ma servono i 15 milioni richiesti da Ferrero”. Alla Sampdoria Torreira sta disputando un’ottima stagione e ciò gli ha permesso di attirare su di sè l’attenzione di importanti club europei. Come specificato dal suo procuratore, Roma e Siviglia appaiono ora come i più attivi, anche se con il calciomercato estivo alle porte è molto probabile che altre società bussino presto alla porta del club blucerchiato per provare a strappare alla truppa di Giampaolo il centrocampista uruguaiano.