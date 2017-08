Punto Samp: Ferrero vede Zapata per l’attacco. Piace Tonelli

E’ una Genova molto attiva sul mercato. Tante trattative in casa dei blucerchiati. La Sampdoria è, infatti, in pressing per arrivare al centravanti colombiano Duvan Zapata, per il quale il Napoli chiede 20 milioni di euro.

SUMMIT Mercoledì è previsto incontro con l’entourage dell’ex Udinese per cercare l’intesa. Con Zapata che al momento supera Inglese nella corsa al ruolo di prima punta per Giampaolo. Vietto dell’Atletico e Pavoletti (Napoli) restano alternative.

CENTRALE I blucerchiati intanto lavorano anche al prestito del centrale Tonelli, che interessa pure al Chievo e al Torino. Intanto sono a un passo il giovane croato Mikulic (RNK Spalato) e il terzino Laurini (Empoli). In uscita Praet può andare al Newcastle: ieri a Marassi c’erano emissari del club di Benitez per recapitare l’offerta di 14 milioni più bonus.