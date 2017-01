La Samp rimane vigile su Santon dell’Inter che potrebbe sostituire Pedro Pereira in partenza verso il Benfica. A centrocampo è in uscita Cigarini: Cagliari, Udinese, Bologna e Sassuolo possibili destinazioni del centrocampista, mentre i blucerchiati frenano per Verre (Pescara). Per l’attacco: idea Lasagna (Carpi) per luglio, è stato offerto Bou (R. Avellaneda).