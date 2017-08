Samp: accelerata per Rossettini, aspettando Colley e Ferrari. Alvarez e Dodò in uscita

Massimo Ferrero accelera per rinforzare la difesa della Sampdoria e regalare almeno un innesto a Giampaolo. Nelle prossime ore è atteso il via libera del Torino per l’obiettivo blucerchiato Luca Rossettini, con i granata pronti a dare l’o.k. per la cessione a titolo definitivo ai liguri non appena verrà chiuso l’affare Paletta, in arrivo dal Milan a giorni. Rimane viva anche la pista che porta al centrale del Genk Colley mentre si complica la trattativa per Gian Marco Ferrari, considerato incedibile dal Sassuolo. Entrambi i giocatori vogliono la Samp. Il grande sogno per l’attacco rimane il brasiliano Luan ma il Gremio continua a chiedere 20-25 milioni, motivo per cui ha rispedito al mittente la seconda offerta arrivata dai blucerchiati, considerata troppo bassa. In uscita, Ricky Alvarez piace alla Dinamo Mosca e allo Spartak. Una sua partenza libererebbe un posto per Benali (Pescara). Ramadani infine lavora alla cessione di Dodò (saltato il trasferimento al San Paolo), possibile destinazione Francia, mentre in entrata spunta la pista Lo Faso (Palermo).