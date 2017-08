Samp, accordo trovato per Benali mentre si allontana il sogno Luan. Giampaolo non molla Laurini

Il club di Ferrero può veder sfumare Luan (Gremio) per l’attacco. Il brasiliano è vicino allo Spartak Mosca. Per la trequarti dopo l’addio di Ricky Alvarez (piace in Russia) è stato trovato l’accordo con il Pescara per Benali; proposto nello stesso ruolo anche El Kaddouri (Empoli). Per la difesa piace sempre Rossettini (Torino), per cui è in corso un duello col Genoa. I granata, però, potrebbero bloccare la sua partenza. Sempre vivo l’interesse per Laurini (Empoli), richiesto espressamente da Giampaolo.