Il club di Ferrero ha chiuso per Kownacki (Lech Poznan, affare da 7 milioni) che arriverò in ritiro dopo le vacanze post Europeo. Per la porta assalto a Meret (Udinese, la Spal è in pressing per il prestito). In difesa nuovi contatti per Meré (Gijón). Muriel, intanto, apre al Siviglia: «Aspetto di vedere cosa può succedere. Il Siviglia? La Spagna mi piace».