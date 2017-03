Samp, c’è Muriel in vetrina: piace a Roma e Atletico Madrid

“Lo vedrei bene a Madrid un giorno”. Parola di Massimo Ferrero. La battuta del presidente della Sampdoria in merito al futuro di Luis Muriel nasconde un fondo di verità. Infatti sul gioiello colombiano è forte l’interesse dell’Atletico Madrid per la prossima stagione. In Italia tutte le big lo hanno fatto visionare con attenzione negli ultimi mesi, in particolare la Roma. Per strapparlo alla Samp servono, però, i 28 milioni della clausola rescissoria. Le pretendenti sono avvisate…