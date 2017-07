Samp: ceduto Muriel, si punta forte su Falcinelli. Fissato incontro per Meré

Il fine settimana di mercato inizia con la Sampdoria attiva in entrata e uscita. E’ stato ceduto Muriel al Siviglia per 20 milioni più bonus e il 20% della futura rivendita. Il club blucerchiato annuncerà a ore l’acquisto dell’attaccante del Lech Poznan Kownacki mentre torna d’attualità la pista che porta a Falcinelli (Sassuolo), dove la Samp dovrà però battere la forte concorrenza di Udinese e Lazio. La prossima settimana si svolgerà invece un incontro con l’obiettivo di chiudere per il difensore dello Sporting Gijón Meré . In uscita, ceduto Lulic all’NK Rudeu mentre Dodò è diretto al Bourdeaux.