Samp: chiusa la telenovela Torreira, è assalto al trequartista. Piace Ferrari per la difesa

L’ultima domenica di luglio vede calare il sipario sulla telenovela Torreira. Il regista sudamericano, cercato da Roma e Siviglia nelle scorse settimane, ha deciso di accettare il rinnovo sino al 2022 con la Sampdoria, spegnendo le voci circolate degli ultimi mesi: «Si è parlato di tante cose ma la verità è che avevo tanta voglia di rimanere» così il centrocampista a Samp Tv. Chiuso il tormentone in mediana, ora il club stringe per consegnare a Giampaolo un trequartista (piace El Kaddouri) e uno-due centrali difensivi. La prima scelta nel reparto arretrato resta Ferrari, ma il Sassuolo fa muro, così sono molto in ascesa le quotazioni di Rossettini del Torino, con i granata pronti a dare il via libera alla partenza dell’ex Bologna appena arriverà un altro difensore (Paletta). Il d.s. Petrachi, inoltre, resta sempre vigile sui fronti Donsah (Bologna), Niang (Milan) e Zapata (Napoli) per puntellare rispettivamente centrocampo e attacco.