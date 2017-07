Samp, interesse per Dioussé. Nuova offerta per Ferrari

Continuano le manovre di mercato in casa Samp. Il club blucerchiato ha presentato una nuova offerta al Sassuolo per Ferrari superiore agli 8,5 milioni, ma i neroverdi al momento fanno muro. Da non trascurare la pista Meré, per il quale sono stati offerti 8 milioni. Per il centrocampo l’idea è Wilshere, piace anche Dioussé dell’Empoli, ma per quest’ultimo c’è da battere la concorrenza del Genoa. In attacco sempre più tortuosa la pista che porta a Vietto (Atletico Madrid).