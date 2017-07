Samp, proposto El Kaddouri. Ore decisive per Colley

La Sampdoria cerca un rinforzo a centrocampo. Nel mirino dei Blucerchiati c’è Dioussé (Empoli), ma nelle ultime ore è stato avanzato il profilo di El Kaddouri per la trequarti. In difesa ore cruciali per Colley (Genk), le alternative sono Ferrari (Sassuolo), Doria (Marsiglia) e Hinteregger (Augusta). In uscita Ricky Alvarez piace al Trabzonspor, oltre al Lokomotiv e alla Dinamo Mosca.