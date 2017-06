Sampdoria protagonista di giornata con la chiusura dell’affare Ilicic: martedì le visite mediche e contratto di 3 anni con opzione per il quarto, alla Fiorentina vanno 4,5 milioni più bonus. Intanto oggi Romei dovrebbe incontrare l’agente di Sneijder (Galatasaray). Per la difesa piace Merè (Gijon) e si aspetta l’ok per Murru (Cagliari).