Samp, piace Ferrari, Idea Wilshere. Si complica la pista Vietto

La Sampdoria sembrerebbe essere attiva sul mercato. I Blucerchiati non mollano la pista Meré (Gijon), e nel frattempo hanno bussato alla porta del Sassuolo per Ferrari con un’offerta di 7-8 milioni. La pazza idea per il centrocampo è Wilshere, valutato attorno ai 10 milioni di euro. In attacco si complica la pista Vietto visto l’inserimento del Benfica, mentre in uscita piazzato il colpo Dodò al Bordeaux.