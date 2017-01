Massimo Ferrero a Milano. Il presidente della Sampdoria – intercettato a Me da GazzaMercato – ha fatto il punto della situazione sul futuro di Antonio Cassano: “Vuoi sapere sa va in Cina? Ma basta! Come siete antichi a chiedere sempre di lui…”. In entrata possibile un centrocampista: “Verre? É un ragazzo interessante. Mi piace”.