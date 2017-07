Samp, idea Goldaniga per la difesa. In attacco piace Falcinelli ma il sogno rimane Vietto

E’ partita la caccia a un nuovo difensore centrale in casa Samp. Si sono allungati i tempi con lo Sporting Gijon per lo spagnolo Meré (offerti 8 milioni), così ieri è stato sondato dai dirigenti blucerchiati il profilo del rosanero Goldaniga, sul quale c’è anche il Genoa. Oggi invece Ferrero si è mosso con un’offerta di poco superiore ai 6 milioni per Ferrari del Sassuolo. Si tratta. Per la mediana il nome nuovo è Dioussé (Empoli), in attacco resta complicata la pista Vietto (Atletico, c’è il Benfica). Falcinelli (Sassuolo) resta sullo sfondo con la concorrenza della Lazio. In uscita Dodç a un passo dal Bourdeaux