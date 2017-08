Samp, intrigo Schick: la Roma può soffiarlo (di nuovo) a Sabatini

Parafrasando Venditti si potrebbe dire che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, solo così si può spiegare la storia di Patrick Schick che da due anni a questa parte vive l’estate al centro di intrighi di mercato. Dopo l’interesse dello scorso anno, la Roma sembra di nuovo vicina al talento ceco, che viene cercato anche da Sabatini, ex dirigente giallorosso, ora all’Inter.

UN ANNO FA LA TRATTATIVA- Nell’estate scorsa, Patrick Schick ricevette già le attenzioni di molti club, tra cui quelle dell’allora d.s. della Roma Sabatini e quelle della Samp. Nonostante il ceco volesse fortemente la Roma, lo Sparta Praga si accordò con la Sampdoria del presidente Ferrero che offriva 4 milioni, di cui 2,5 subito, convincendo così squadra e giocatore, la Roma invece restò ferma ad una semplice offerta verbale e venne scavalcata. Il 13 Giugno 2016 i blucerchiati annunciarono l’acquisto del loro nuovo attaccante.

UN CAMPIONATO SORPRENDENTE- L’attaccante della Samp nel campionato scorso si è messo in mostra per le sue doti. Il primo gol lo ha messo a segno a Torino contro la Juve, e anche da questo si sarebbe potuto capire di come, il talento di quel ragazzo era destinato ad esplodere. E così è stato. Schick è subentrato varie volte ed è risultato essere maggiormente decisivo dalla panchina rispetto a quando invece partiva da titolare. Ha segnato, nel corso della stagione anche a Roma e Inter. Il gol al Crotone invece è stato un vero e proprio gioiello incartato dal ceco e regalato alla platea di tifosi ed esperti che a quel punto hanno capito di avere per le mani un fenomeno.

27 GIUGNO 2017, UNA DATA DA RICORDARE- Il 27 giugno scorso è una data da ricordare che segnerà il futuro di Patrick Schick. L’attaccante che ormai di blucerchiato sembrava non avesse più nulla completa le visite mediche con la Juventus ed è pronto a firmare con i bianconeri. Lo stesso giorno l’Inter presenta in conferenza stampa il nuovo direttore dell’area tecnica Walter Sabatini che nel frattempo aveva lasciato la Roma.

JUVENTUS, INTER E ROMA… UN ANNO DOPO- La Juventus dopo aver praticamente concluso l’affare con la Sampdoria, in seguito alle visite mediche fatte sostenere all’attaccante scopre che questi ha un piccolo problema cardiaco risolvibile in un mese, ma Marotta decide di rinegoziare con la dirigenza blucerchiata che non accetta però le nuove condizioni del d.g. bianconero. Risultato? Schick torna a Genova. La Juve si tira fuori dalla corsa all’attaccante ceco così, Roma e Inter che- impegnate con le uscite in vista dell’appuntamento con il Fair Play Finanziario a fine giugno- se l’erano visto sfuggire, tornano a farsi sotto. Schick, nel frattempo, ottiene nuovamente l’idoneità sportiva dal medico della Sampdoria, può tornare a giocare. Ferrero se lo tiene stretto, ma Inter e Roma intensificano i contatti facendo ripartire la corsa al numero 14 doriano. Le cifre che ballano sono lontane da quelle del mese di giugno, quando, la Juve era pronta a sborsare 30,5 milioni per l’attaccante. Invece, ad oggi la Roma avrebbe offerto 6 milioni subito più 32 pagabili in 5 anni con la Samp che sembrerebbe preferire questa offerta rispetto a quella dell’Inter che avrebbe offerto 37 milioni pagabili in 4 anni. I nerazzurri però, hanno la preferenza del calciatore per via dell’ingaggio più elevato che Sabatini sarebbe disposto a corrispondergli. La Roma, per contro, ha giocato la carta Totti, con il neo dirigente che ha telefonato all’attaccante per convincerlo a trasferirsi nella Capitale.L’intrigo dell’estate è servito. Schick sembra lontano ormai da Genova e i blucerchiati si fregano le mani in vista della corposa plusvalenza che la sua cessione comporterà.