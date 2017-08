Lavori in corso: Samp, preso Laurini. In attacco piacciono Vietto e Zapata. Idea Jovetic

La Sampdoria sembrerebbe essere attiva sul mercato. I blucerchiati sono al lavoro per costruire una squadra competitiva in ogni reparto e per migliorare il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione. Tante le manovre attuate dalla dirigenza di Bogliasco, che vuole regalare ai propri tifosi un organico con ogni alternativa.

DIFESA. Per quanto concerne il reparto difensivo il club di Ferrero ha messo le mani su un nuovo terzino destro: Vincent Laurini. Il difensore arriva dall’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si procede anche coi rinnovi: Regini estende il suo contratto fino al 2021. In uscita via libera per la cessione in prestito di Bereszynski.

CENTROCAMPO. Sulla mediana si lavora in chiave futura. La Samp ha messo gli occhi sul centrocampista croato della Lokomotiv Zagabria Lovro Majer, classe 1998.

ATTACCO. In caso di partenza di Schick il reparto offensivo è pieno di suggestioni: idea Vietto dell’Atletico Madrid, da non trascurare la pista Zapata (Udinese). L’idea che stuzzica la dirigenza però è quella di Jovetic, ma per arrivare al montenegrino dell’Inter bisogna battere la concorrenza del Siviglia.