Samp, lunedì il giorno d Murru. Spesa in casa Inter?

La Sampdoria è l’assoluta protagonista del week end di mercato. Tutto fatto per il rinnovo di Muriel fino al 2021 (ieri il colombiano ha messo nero su bianco il nuovo accordo che prevede un ingaggio da 1,2 milioni a stagione, con clausola rescissoria sempre fissata a 28 milioni). Per l’attacco restano vive le piste che portano a Falcinelli (Sassuolo, c’è anche il West Bromwich Albion) e Kownacki (Lech Poznan). Lunedì sarà il giorno di Murru (Cagliari) che sbarca in Liguria per 7 milioni più i cartellini di Regini e Cigarini, destinati a giocare in Sardegna la prossima stagione. Per l’esterno si tratta sempre Widmer (Udinese, c’è anche la Lazio), con l’Inter si è parlato di Nagatomo, Ansaldi e Santon (oltre a Caprari inserito nell’affare Skriniar).