Samp, Merè a un passo

Il mercato della Sampdoria entra nel vivo, è caccia aperta al sostituto di Milan Skriniar. I nomi sono quelli fatti nei giorni scorsi: per Ferrari è stata rifiutata un’offerta di 10 milioni recapitata al Sassuolo, i blucerchiati così si sono avvicinati molto al centrale difensivo dello Sporting Gijòn e dell’Under 21 spagnola Merè, che è ormai ad un passo. Occhio anche all’eventuale pista che porta a Colley del Genk, i blucerchiati puntano a chiudere per una cifra di poco superiore ai 6 milioni. Per l’attacco, invece, resta sempre viva la pista che porta a Vietto, per l’attaccante dell’Atletico Madrid si è mosso anche il Benfica, per sciogliere eventuali dubbi serviranno gli incontri fissati in settimana.