Samp: offerto il rinnovo a Schick, si complica la pista Colley. Alvarez in uscita verso la Russia

La Sampdoria ha delle difficoltà nella trattativa per Colley (Genk) e ci riprova per Ferrari (Sasssuolo), nonostante i neroverdi continuino a fare muro. Sullo sfondo resta intanto la candidatura di Hinteregger (Augusta). Nel blitz a Praga offerto il rinnovo a Schick fino al 2022 con ingaggio aumentato a 1,35 milioni netti più bonus (fino a 2 milioni a quota 20 gol). In mezzo piace sempre Dioussé (Empoli), in uscita Alvarez può finire in Russia: Dinamo Mosca o Lokomotiv.