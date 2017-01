Samp, oggi è la giornata di Simic. Chiuso l’affare Verre per l’estate mentre si complica la pista Barba. Possibile valzer in attacco

Ferrero resta attivo sul mercato: in questo momento si stanno ultimando le visite mediche di Simic, difensore proveniente dall’Hajduk per 1,5 milioni. In vista di giugno è stato, invece, definito Verre dal Pescara per 4 milioni più bonus (il giocatore firma fino al 2021 a 500mila euro a stagione). Ieri è stata la giornata dell’annuncio di Pedro Pereira al Benfica (Djuricic che passa ai liguri). Possibile una girandola in attacco: Paloschi (Atalanta, c’è anche la Fiorentina) è in stand by, ma può liberare Budimir che vorrebbe trovare spazio a Crotone. Difficile la trattativa per l’altro centrale Barba dell’Empoli, con cui non c’è accordo sulla formula.