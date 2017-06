Samp, oggi si chiude per Ilicic. Per Falcinelli corsa a tre

Sampdoria protagonista di mercato a Milano. Dalla Fiorentina è in arrivo Ilicic,oggi incontro per chiudere (sui 5 milioni). Il trequartista sloveno siglerà un triennale con opzione per il quarto anno. Continua il corteggiamento a Falcinelli (ma occhio a Udinese, Lazio e pure Inter), il d.s. Osti stringe per il giovane Kownacki nazionale polacco Under 21 del Lech Poznan. Nelle prossime ore si attende la fumata bianca per Muriel al Siviglia (22 milioni più 6 di bonus).