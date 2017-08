Samp, Praet verso il Newcastle. Vicino Mikulic

La Sampdoria continua a lavorare sul mercato. Partendo dalle uscite il Newcastle vuole Praet, nelle prossime ore è attesa l’offerta dal club di Premier per il belga. Continua invece in entrata il casting in attacco: Inglese (Chievo) resta il preferito, ma i veneti chiedono 15 milioni e hanno difficoltà a reperire un sostituto. Si trattano Zapata (Napoli) e Vietto (Atletico Madrid), le prime alternative. In difesa è molto vicino Mikulic (RNK Spalato) che potrebbe essere poi girato in prestito.