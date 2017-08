Samp, Schick dubbioso sul futuro. Assalto a Luan mentre si attende rilancio per Colley

Va avanti la trattativa tra Samp e Genk per Colley. Si aspetta un rilancio rispetto ai 6 milioni offerti da Ferrero. Vicino l’accordo col Torino per Rossettini (c’è l’ok col giocatore per un biennale con opzione). No dal Sassuolo per Ferrari. In attacco Benali (Pescara) è in arrivo dopo l’addio di Alvarez (che piace in Russia). Assalto a Luan (Gremio), che chiede 20 milioni, Ferrero prova a convincere i brasiliani con una percentuale sulla futura rivendita. C’è un’idea Lo Faso dal Palermo. E’ tornato a Bogliasco Schick, diviso tra rinnovo e addio.