Samp-Tonelli ore calde a Milano

Milano potrebbe essere il teatro dell’intesa tra la Sampdoria e il centrale Lorenzo Tonelli. In città è presente l’agente del calciatore Alessandro Moggi che ha fatto il punto della situazione con i dirigenti blucerchiati. Il club di Ferrero è in pressing sul Napoli per accaparrarsi in prestito oneroso le prestazioni dell’ex Empoli, un nome estremamente gradito al tecnico Giampaolo che lo conosce bene per averlo allenato e valorizzato ai tempi dell’Empoli.