Samp, Torreira dice no al rinnovo. La Roma prova l’affondo, il Siviglia ha pronta un’offerta

Lucas Torreira sta diventando un caso alla Sampdoria. Il centrocampista uruguaiano, autentica sorpresa dell’avvio di stagione dei liguri, ha detto no alla prima proposta di rinnovo di Ferrero sui 400mila euro a stagione per i prossimi 5 anni (ora ne guadagna 100mila).

RICHIESTE Le parti si riaggiorneranno a breve, ma non è facile trovare un accordo. Così la Roma ha messo la freccia per arrivare a Torreira dopo aver perso l’obiettivo Rincon. I giallorossi sono da tempo sul giocatore (in pole in Italia rispetto alla Lazio) e anche il probabile nuovo d.s. Monchi spingerebbe per il talento della Samp. La vera concorrenza per la squadra di Pallotta è proprio il Siviglia dell’ex Monchi. Gli spagnoli potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina agli 8 milioni. Non abbastanza per Ferrero che ora tiene duro. Ma è assalto a Torreira, a gennaio o a giugno l’addio è probabile.