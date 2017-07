Missione a Siviglia dell’agente Lucci per cedere Muriel: 22 milioni più bonus per raggiungere i 28 milioni fissati da Ferrero come clausola. Al colombiano quadriennale da 2 milioni annui. In entrata ecco l’attaccante del Lech Poznan Dawid Kownacki: l’agente del polacco ha twittato: «Accordo trovato».