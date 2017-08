Sampdoria, assalto a Mina del Palmeiras per la difesa

La Sampdoria è in pressing per il centrale della nazionale colombiana Yerry Mina. Il difensore classe 1994 è reduce dalla vittoria del Brasilerao 2016 con il Palmeiras e ha attirato l’attenzione di numerosi club europei. Il Barcellona vantava un’opzione per accaparrarselo per circa 12 milioni di euro (bonus compresi), ma i catalani negli ultimi giorni hanno mollato la presa. Così nelle ultime ore si è inserita forte la società blucerchiata. Pronta un’offerta di 13 milioni per strappare il sì del Palmeiras e portare alla corte di Giampaolo il forte difensore sudamericano.