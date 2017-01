Sampdoria, Cassano rescinde. Si stringe per Quaison e Ibarbo

E’ giunto alla conclusione il matrimonio tra Cassano e la Sampdoria. Oggi l’addio ai blucerchiati sarà ufficiale, come confermano le parole dell’avvocato Antonio Romei, braccio destro di Ferrero: «La rescissione con Cassano è un epilogo amaro, il suo ritorno poteva essere diverso, ma alla fine dirsi addio è la soluzione migliore per entrambi visto che le posizioni sono differenti ma tutte e due legittime». Giornata decisiva per il mercato in entrata: per Quaison del Palermo i liguri vorrebbero chiudere con un’offerta di 400mila euro e riscatto obbligatorio a 2,4 milioni a giugno, mentre è in programma un incontro col Cagliari per lo scambio tra Cigarini e Ibarbo (si tratta sulla formula). Ricky Alvarez è nel mirino del Celta Vigo mentre Pedro Pereira rimane in orbita Benfica.