La Samp è vicina al rinnovo del portiere Puggioni, oltre a quella di Silvestre. Ancora distante l’adeguamento di Torreira (se parte piace Sensi del Sassuolo). Per Santon (Inter) serve l’uscita di uno tra Pedro Pereira e Dodò (piace in Brasile). In attacco idea Ardaiz, 18enne uruguaiano del Danubio nel mirino pure di Fiorentina e Bologna.