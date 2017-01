La Sampdoria è in prima fila nella corsa ad Alberto Paloschi, sul quale rimane anche il Chievo, ma Budimir non sarà contropartita nell’affare (sulla punta ci sono Cagliari e Crotone). Per la difesa si tratta Lorenco Simic, centrale classe 1996 dell’Hajduk Spalato, l’alternativa è Barba dell’Empoli.