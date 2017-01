Sampdoria, per Cassano la Cina non è vicina: va all’Entella? Quaison e Sensi nuove idee in entrata

Antonio Cassano in Cina, non sa proprio cosa andare a fare. “Che ci vado a fare in Cina?- ha detto Fantantonio -. Vado dalla mia famiglia a rilassarmi. Poi si vedrà”. La risoluzione è l’ultima chance per il trequartista barese, che ora potrebbe ripartire dalla Virtus Entella in Serie B, prima però è fondamentale conoscere il responso della Samp. I blucerchiati intanto si guardano intorno: le nuove idee sono Quaison del Palermo, che è nel mirino anche del Birmingham, e Sensi del Sassuolo, che può arrivare solo se parte Cigarini. In uscita possibili partenze di Dodò e Stanley.