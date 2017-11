Da Torreira a Praet: i gioielli della Samp valgono 100 milioni. Le big osservano

La Sampdoria sta incantando in questo inizio di campionato. Merito di mister Giampaolo e dei suoi gioielli ormai al centro del mercato e con il valore almeno triplicato. Da Torreira a Zapata, passando per Linetty e Praet: sono questi i pezzi pregiati del club di Ferrero, pagati poco, anzi pochissimo, e per cui il numero uno blucerchiato sta resistendo alle lusinghe delle big di tutta Europa. In quattro il loro valore è già intorno ai 100 milioni.

OSSERVATI SPECIALI – La squadra di Giampaolo ha messo in risalto nuovi taleni che ora si preparano al grande salto. Su tutti il classe ’96 Lucas Torreira, che ha letteralmente stregato i colchoneros dell’Atletico Madrid e in Italia Inter e Roma su tutte. Assieme a lui c’è un altro centrocampista: Karol Linetty. Il 22enne polacco è finito sul taccuino di mezza Bundesliga (lo Schalke 04 in prima fila). Un profilo polivalente è quello del belga Dennis Praet, esploso dopo una prima stagione di alti e bassi. Marotta e Paratici hanno già visionato il belga al Ferraris, dopo il no estivo all’offerta da 15 milioni del Newcastle. Infine c’è Duvan Zapata: il colombiano, finito ai margini del progetto Sarri ai tempi del Napoli, ha trovato la sua dimensione all’interno di Bogliasco. E chissà che l’Atletico del Cholo non possa provarci a suon di milioni…

VALORI ALLE STELLE – L’uruguaiano Torreira, acquistato per soli 2 milioni dal Pescara nell’estate 2015, ora ha una clausola da 25 milioni che fa gola a molti. La Samp lo valuta molto di più e vorrebbe rinnovare il suo contratto per alzare la cifra almeno a 35 (ma il giocatore e il suo agente resistono). Oltre i 20 milioni anche la valutazione di Linetty, preso a 3 milioni dal Lech Poznan. Infine Praet e Zapata, pagati molto (10 milioni al belga e 20 in totale il colombiano) ma che potrebbero portare già grandi plusvalenze. Praet ha una clausola a 25 milioni e Zapata ne vale già 30 (e i suoi gol non potranno che far lievitare questa cifra). Ferrero intanto gongola e aspetta l’estate per altri grandi plusvalenze dopo quella di Skriniar all’Inter.