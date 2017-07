Sampdoria, si pensa a Pucciarelli per il dopo Muriel

Il club blucerchiato, dopo la cessione di Muriel al Siviglia, pensa a Pucciarelli per il reparto offensivo. Il centravanti piace molto a Giampaolo ma per aggiudicarsi il cartellino del giocatore la Sampdoria dovrà battere la concorrenza del Sassuolo. Resta un obiettivo Falcinelli, oggetto del desiderio anche della Lazio. Nel frattempo tutto fatto per l’arrivo di Kownacki, manca solo l’annuncio. In settimana assalto a Meré dello Sporting Gijon.